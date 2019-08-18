Miniklerin eserleri tam not aldı

BUGÜN NELER OLDU

Zübeyde?Hanım Aile Merkezi'nde yaz dönemi kurslarından eğitim alan 7-15 yaş grubundaki 100 kursiyer eserlerini görücüye çıkarttı. Büyüklerine taş çıkartan minik yetenekler, ziyaretçilerden tam not aldı. Serginin, çocuklara imkanlar sunulduğunda neler yapabildiklerinin en önemli göstergesi olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, " Çocuklarımızı sürekli sosyo-kültürel faaliyetlerle buluşturarak onların bireysel gelişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bizler katkıda bulundukça onların kendilerine olan güvenleri daha da artacak ve ilerleyen süreçlerde çok önemli projelere imza atacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.