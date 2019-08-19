Endonezyalılar Kurtuluş Günü’nde buluştu

BUGÜN NELER OLDU

ENDONEZYA'NIN Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'in ev sahipliğinde Endonezya'nın 74'üncü Kurtuluş Günü, "İnsan Kaynaklarını Geliştir, Endonezya'yı Kalkındır" temasıyla başkentte kutlandı. Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğindeki kutlamalara, başkentteki yabancı misyon şefleri, bürokratlar, akademisyenler ve davetliler katıldı. Türkiye'de yaşayan Endonezyalıların adeta akın ettiği etkinliğe, Lübnan'da konuşlu Endonezya Barış Gücü Kuvvetleri mensupları ise "şeref misafiri" olarak davet edildi. Etkinlikte konuşan Lalu Muhammed İkbal, "Bu yılki kutlamalar daha özel. Bugünü kutlamak için Lübnan'da bulunan Endonezya Barış Gücü Kuvvetlerimiz de bizimle beraber" dedi. Etkinlikte, Türk iş insanı Tahir Nursaçan'a, Endonezya'nın Kayseri Fahri Konsolosu unvanı verildi. Endonezya bağımsızlığını 1945 yılında kazanmıştı.