Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Kilit kavşakta trafik adım adım ilerliyor

Kilit kavşakta trafik adım adım ilerliyor

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki ’kilit kavşak’ diye adlandırılan ’de araç trafiği adım adım ilerliyor

Giriş Tarihi: 19.8.2019
Kilit kavşakta trafik adım adım ilerliyor
KURBAN Bayramı tatilini uzatan vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki 'kilit kavşak' diye adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Kayseri-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara karayolunun bağlantı noktasındaki 'kilit kavşak'ta trafik adım adım ilerliyor. Memleketlerinden büyük şehirlere gitmek için sürücülerin en çok kullandığı D-200 karayolundan geçen araç sayısı da 100 binin üzerine çıktı.

KARAYOLUNDAKİ KAVŞAKLAR KAPATILDI
İl Emniyet Müdürlüğü trafik polis ekipleri yaşanan yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerde olumsuzların önüne geçmek için hummalı bir şekilde çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken sürücüleri de daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Trafik akışının daha rahat ilerleyebilmesi için polisler, şerit ve dubalarla bazı kavşakları trafiğe kapattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kilit kavşakta trafik adım adım ilerliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN