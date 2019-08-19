Okullar tatilde bile pırıl pırıl

BUGÜN NELER OLDU

EĞITIM ve öğretime verdiği destekle adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi, yaz tatili olmasına karşın ilçedeki tüm okulların bakım ve temizliğini aksatmadan sürüyor. Belediye ekipleri okulların bahçeleri ve yeşil alanları başta olmak üzere tüm bölümleriyle yakından ilgileniyor. Okul bahçeleri sürekli olarak temizlenirken, bahçelerdeki çimler biçiliyor ve çevre düzenlemesi yapılıyor. Ayrıca yine Atatürk büst ve heykelleri de özel olarak temizleniyor. Okulların bahçelerindeki spor alanları ve spor aletlerinin bakımı da periyodik aralıklarla yapılıyor. Ekipler böylece, yaz tatili olmasına karşın ilçedeki okulların pırıl pırıl kalmasını sağlıyor.