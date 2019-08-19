Sualtı Hokeyi’nde galibiyet sevinci

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İNGILTERE'DE düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda millilerimiz Belçika'nın ardından Güney Afrika'yı da yenmeyi başardı. TSSF Başkanı Şahin, "Serimiz devam edecek" diyerek sporcularını motive etti. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'na 2 galibiyetle başladı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göreBelçika'yı ilk eleme maçında 9-0 mağlup eden milliler, Güney Afrika'yı da 3-1 yenmeyi başardı. Türkiye eleme mücadelelerinde Arjantin ile karşılaşacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, "Çok güzel galibiyetlerle başladık.değerlendirmesinde bulundu.