Sualtı Hokeyi’nde galibiyet sevinci

İNGILTERE'DE düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda millilerimiz Belçika'nın ardından Güney Afrika'yı da yenmeyi başardı. TSSF Başkanı Şahin, "Serimiz devam edecek" diyerek sporcularını motive etti. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'na 2 galibiyetle başladı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre son iki dünya şampiyonluğuna imza atan Erkek Milli Takımı, Sheffield şehrinde başlayan ve 24 Ağustos'ta sona erecek CMAS 5. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda açılışı 2 galibiyetle yaptı.
Belçika'yı ilk eleme maçında 9-0 mağlup eden milliler, Güney Afrika'yı da 3-1 yenmeyi başardı. Türkiye eleme mücadelelerinde Arjantin ile karşılaşacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, "Çok güzel galibiyetlerle başladık. Özellikle Güney Afrika güçlü bir ülke. 3-1 yenmeyi başardık. Galibiyet serimize devam edeceğiz inşallah. Sporcularımızın konsantrasyonları çok iyi. Galibiyetle başlamak motivasyonumuzu pekiştirdi"
değerlendirmesinde bulundu.