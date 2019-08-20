5 madalya yüzleri güldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Sırbıstan'ınNovi Sad kentinde gerçekleşen 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda 7 ülkeden 50 sporcu kıyasıya mücadele ederken, Türkiye Badminton Milli Takımı, 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Polonya'da yapılacak U17 Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak sporcuların katılmadığı, B ve C takımlarının katıldığı takım müsabakalarını üçüncü olarak tamamladı. Ferdi tek erkek kategorisinde Orçun Öztürk ikinci, tek bayanlar kategorisinde Bahar Sabancı üçüncü, çift erkekler kategorisinde Kerem Özder-Furkan Saraç üçüncü ve karışık çiftler kategorisinde Sudenaz Duyar-Orçun Öztürk üçüncü oldu. Türkiye, takım ve ferdi müsabakalar neticesinde 1 gümüş ve 4 bronz madalya aldı.