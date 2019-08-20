AK Masa’ ya güldüren talepler

BUGÜN NELER OLDU

Masa'ya 2019 yılında gelen 15 bin 843 başvuru çözüme kavuşturulurken, birbirinden ilginç talepler ise gülümsetti. Gelen ilginç talepler arasında yalnızlıktan şikâyet edip kendisine arkadaş bulunmasını isteyen de, kayıp cüzdanının bulunmasını isteyen de var. AK Masa'ya gelen en ilginç taleplerden biri de vatandaşın çatısında gezinen güvercinlerin ayak seslerinden duyduğu rahatsızlık oldu. Bir başka vatandaş da, "Sevdiğim kızı ailesi vermiyor, kızı kaçırmak istiyorum, bunun için belediyeden araç ve para talep ediyorum" diyerek AK Masa'nın kapısını çaldı. AK Masa yetkilileri bazen ilginç taleplerle karşılaşmalarına rağmen her talebi dikkatle dinlediklerini ve bilgi edinme kanunu çerçevesinde en geç 15 gün içinde olumlu veya olumsuz sonuca ulaştırdıklarını söyledi. Vatandaşlar, Whatsapp Hattı, BİP, Yüz Yüze, Call Center, Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa, e-mail, sosyal medya, CİMER, dilek ve istek kutusu, Valilik, Açık Kapı ve Kaymakamlık kanalıyla AK Masa'ya başvurularını yapabiliyorlar. Bu kanallardan gelen talepler SAYSİS sistemi üzerinden çözüm için ilgili müdürlüklere yönlendiriliyor. Müdürlükler tarafından çözüme kavuşturulan taleplerin cevapları, halkla ilişkiler uzmanları tarafından başvuru sahiplerinin cep telefonlarına SMS olarak gönderiliyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları ifade etti; "Bizim için öncelik ve odak noktası vatandaş, onlar ne diyor neyi istiyorsa yapmanın gayretindeyiz. Ben 7/24 vatandaşın arasındayım, gece gündüz demeden mahalleleri, sokakları, parkları, pazarları geziyorum" dedi.