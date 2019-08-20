Başkan Acar’dan esnaf ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Soğuksu Caddesi'nde yaptığı esnaf ziyaretinde ilçe esnafının beklentilerini dinleyen Başkan Acar, "Esnaflarımızın her zaman yanındayız. Onların yaşadığı tüm sıkıntıların habercisi ve takipçisiyiz" dedi. Esnafla fikir alışverişinde bulunan Başkan Acar, esnafların ekonomiye kazandırdığı katma değerin önemine vurgu yaparak, "İlçenin refahını ve kalkınmasını düşünüyoruz. Bu noktada esnaflarımızla birlikte hareket edeceğiz. Esnaflarımızın önünü açmak için gayretimizi gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. İlçe esnafı da Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.