Başkentte mahalle berberine sahte içki operasyonu

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Sıncan'daberber dükkanı ile evde yapılan aramada 50 şişe sahte içki ile imalatta kullanılan malzemeler bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, sahte ve gümrük kaçağı içki satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. İstasyon Mahallesi Bahçe Sokak'ta faaliyet gösteren berber dükkanına düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi, M.M.Y. gözaltına alındı. M.M.Y'nin emniyetteki ifadesinde içkileri C.E'den aldığını itiraf etmesi üzerine zanlının 29 Ekim Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenlendi. 36 şişe sahte içki ele geçirildi.