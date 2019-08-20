Etimesgut iddialı geliyor

Geçen sezon Playoff'u 1 puanla kaçıran, ikinci yarının en çok puan toplayan takımı olan Etimesgut Belediye, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yaptığı 5 transferle kadrosunu güçlendiren Başkent ekibinin teknik direktörü Adnan Şentürk, "Geçen yılın kadrosunu koruyarak ve yeni takviyelerle genç oyuncularımızı da aramıza alarak daha güçlü bir takım haline dönüşmeyi hesapladık ve planladık. İlk maçtan itibaren lige çok güçlü girerek Etimesgut'u ve Ankara'yı en iyi şekilde temsil etmenin planlarını yapmaktayız" dedi. SEMPATİ KAZANDIK

Çok başarılı bir takım haline geldiklerini belirten teknik direktör Şentürk, "Ben ve ekibim geçen sezonun 4. haftasında göreve geldik. Puanı olmayan son sıradaki düşme endişesi taşıyan takımla ligin 2. yarısının en çok puan toplayan ve Play-off'u 1 puanla kaçıran çok başarılı bir takımı haline geldik. Oynadığımız futbol ve aldığımız çok başarılı sonuçlarla futbol kamuoyunu büyük sempatisini kazandık. Geçen yılında üzerine çıkabilmek için tüm gücümüzle ve dikkatimizle çalışmaktayız" diye konuştu.

DİNAMİK KADRO

Ankara ve Etimesgut'u en iyi şekilde temsil edeceklerini söyleyen Şentürk, "Kadromuz son derece genç ve dinamik oyunculardan kurulu. İlk maçımızı Ankara'da Niğde Anadolu spor ile oynayacağız. Bu karşılaşmadan itibaren lige çok güçlü girerek Etimesgut'u ve Ankara'yı en iyi şekilde temsil etmenin planlarını yapmaktayız" ifadelerini kullandı.