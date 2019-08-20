Keçe artık bambaşka

Unutulmaya yüz tutan keçe sanatını verdiği eğitimlerle gelecek nesillere aktarmaya çalışan Süner, büyük bir sabırla işlediği el emeği göz nuru eserlerini Ulucanlar Sanat Sokağı'nda sergiliyor. Her gün yüzlerce sanatseveri ağırlayan Ulucanlar Sanat Sokağı, asırlık sanatları da meraklılarıyla buluşturuyor. Yıllardır keçe sanatıyla ilgilenen Ebru Süner, bu sanatı yaptığı eserlerle farklı bir boyuta taşıyor. Sabırla ve titizlikle hazırladığı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunan Süner, keçeden yapılmış tablolardan bebeklere, ayakkabılardan hediyeliklere kadar yüzlerce çeşit ürünle her gün farklı bir çalışmaya imza atıyor.

NESILLERI EĞITIYOR

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir devlet okulunda eğitimlere de katılan Süner, bu sanatı gelecek nesillere aktarıyor. Öğrenciler aldıkları eğitimin ardından hazırladıkları ürünlerle bütçelerine katkı sağlıyor. Süner, okulların kapandığı dönemde ise atölyesinde bu sanata gönül verenleri ağırlayarak onlara bu işin inceliklerini anlatıyor. Keçe sanatının insanın negatif enerjisini aldığını belirten Ebru Süner, "Geleneksel keçe sanatıyla ilgili dersler veriyorum. Yaklaşık 10 senedir keçe ile ilgileniyorum. Keçe ile aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz. Giyilebilir ve dekoratif ürünler hazırlıyoruz. Yelpazesi çok geniş ve unutulmaya yüz tutan bir sanat dalımız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Süner, " Organik olan zeytinyağlı sabunu ve sıcak suyu kullanarak basınç ile kuzu yününün bir araya gelmesini sağlıyoruz. Yalıtım malzemesi oluyor bir nevi. İğneleme tekniği ve tepme keçe tekniği kullanıyorum. Atatürk portremi hazırlarken iğneleme tekniği kullandım. Fırsat buldukça sanatımızı ilerletip öğretmeye de çalışıyoruz" dedi.