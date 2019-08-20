‘Sağlıklı kırtasiye kırtasiyeciden alınır’

BUGÜN NELER OLDU

-2020 Eğitim - Öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala 20 milyona yakın öğrenci velisini yakından ilgilendiren kırtasiye konusunda TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken uyardı. Palandöken, "Sağlıklı ve kaliteli kırtasiye ürünlerinin sadece kırtasiyecilerden alındığı asla unutulmamalıdır. Bu yıl tahminen sadece kırtasiye için 5 milyar dolara yakın bir harcamanın yapılacağı dikkate alınırsa pazarın büyüklüğünden dolayı çok sayıda dolandırıcı ve sahte ürün satışı yapanların iştahını kabartacağını unutmayın, bu durumda onların sağlıksız ürünleri piyasaya sürüleceğini de bilmemiz gerekmektedir. Sektörde şimdiden hareketlilik başladı" dedi. İthal ürünlerin menşeine ve markasına mutlaka dikkat edilmelidir diyen Palandöken, "En önemlisi CE ve TSE uluslararası standart işaretleri aranmalı ve bu ürünler güvenilir yerlerden alınmalıdır" diye konuştu. Rengârenk ve süsleyerek yapılan ürünlerin dış görüntüsüne kanılmamasını gerektiğini belirten Palandöken, "Yarınlarımızın umudu çocuklarımızın sağlıklarını korumalıyız. Kullanacakları kırtasiye malzemelerinin ve formaların fiziksel değil, kimyasal içeriğine dikkat edin" dedi.