Uykusuzluk ve obezite riskine dikkat!

Çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığını korumak için biyolojik ritimlerinin bozulmamasına özen gösterilmesi gerekiyor. Yaz tatili ile birlikte çocukların düzenleri ise oldukça değişiyor. Bu süreçte çocukların geç yatıp, geç uyanması sadece uykuyu değil, büyüme hızı ve yeme alışkanlıklarını da etkileyerek fazla kilo alımına hatta obeziteye bile yol açabiliyor.

STANDARTLAR BOZULUYOR

Yaz- kış farklı yaşama kurallarıyla karşılaşan çocukların davranışlarında da değişiklik yaşandığını belirten Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Faruk Barış Elverici, "Yaz tatilinde çocuklar vakitlerini genellikle aileleri ile parkta, bahçe veya yazlık mekanlarda geçiriyor. Okul zamanı belli standartlarda yaşayan çocuklar, yazın bu standardın dışına çıkmaya başlıyor ve düzenlerinde değişikler meydana geliyor" ifadelerini kullandı. Okul döneminde en geç 21.00 ya da 22.00 gibi saatlerde uykuya geçen çocuklarına yazın 2-3 saat fazla vakit sunan ebeveynler olduğunu söyleyen Elverici, " Yazın değişen düzen onların yaşam standardının bozulmasına yol açabiliyor. Bu durum çocuğun yararına değil ilerleyen dönemler için zararına oluyor " dedi. Uyku saatinin bozulmasının otomatik olarak yeme düzeninin de bozulması anlamına geldiğini vurgulayan Elverici, "Geç yatıp, geç kalkan çocuklarda ise hem yeme düzeni hem de yemek içerikleri değişiyor. Kışın bakliyat, et, sebze yiyen çocuklar yaz tatillerinde hamburger, pizza gibi fast food tarzı yiyeceklere ve yoğun şeker alımına maruz kalıyor. Uyku ve yeme düzeni değişen çocuklarda gelişme geriliği ve obezite riski artıyor. Mevsimlere göre değişen düzen çocuklarda ağresiflik de yapabiliyor" diye konuştu.