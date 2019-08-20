Yenimahalle, nostaljik yolculuğa hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLEBelediyesi, geçmişteki Yenimahalle'yi nostaljik eşyalar ve fotoğraflarla müzede sergilemeye hazırlanıyor. Yenimahalle Belediyesi, mahalle kültürünün yaşatılması için restore edilmeye başlanan 150 metrekare alana sahip 3 katlı ve Çınar Sokak'ta bulunan eski Yenimahalle Evi'ni Başkentlilere açıyor. Yenimahalleliler adeta zaman yolculuğuna çıkacak. Evin bodrum katında Yenimahalleliler lokali, üst katlarında ise yaklaşık 40-50 yıldır Yenimahalle'de yaşamış mahallelilerin bağışladığı eski dönem eşyalar ve fotoğraflar sergilenecek. En güzel yıllarının Yenimahalle'de geçtiğinden bahseden Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, "Yenimahalle'ye 13 yaşında geldim, 56 yıldır da burada yaşıyorum. Gençliğimin en güzel yılları Yenimahalle'de geçti. Yenimahalle ilk geldiğim günden bugüne çok değişti, çok gelişti. Bu proje ile de Yenimahalle kültürünü korumayı ve gelecek nesillere taşımayı hedefliyoruz" dedi.