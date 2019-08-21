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’ın bağımsızlığı 100. yaşında

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Afganistan’ın bağımsızlığı 100. yaşında
AFGANISTAN'IN Ankara Büyükelçisi Abdurrahim Seyitcan'ın ev sahipliğinde "Afganistan'ın Bağımsızlığı'nın 100. Yılı", Ankara'da kutlandı. Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahim Seyitcan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün yanı sıra yabancı misyon temsilcileri, yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.
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Afganistan’ın bağımsızlığı 100. yaşında
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