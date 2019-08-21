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seyircisine güveniyoruz

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Ankara seyircisine güveniyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın smaçörlerinden Hande Baladın, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na dair soruları yanıtladı. Taraftarın desteğinin kendilerine güç verdiğini belirten Baladın, "Tabii ki de taraftarımızın desteğini her zaman arkamızda hissetmemiz bize ekstra bir güç veriyor. Ankara seyircisi de her zaman bizimle. Bu zaman kadar olduğumuz turnuvalarda bize desteklerini esirgemediler. Tekrar aynı şekilde arkamızda olacaklarından eminim" ifadelerini kullandı.

AY-YILDIZ BİR GURUR
Ay-yıldızlı formayı giymenin gururu yaşadığını belirten Baladın, "A Milli Takım'da bu formayı taşıyor olabilmek, tabii ki de hepimiz için bir gurur. Ben de bu gururu yaşıyorum. Özellikle Ankara'da, böyle büyük bir organizasyonda, kendi seyircimizin önünde bu formayı taşımak hepimiz için ayrıca bir mutluluk" dedi.

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Ankara seyircisine güveniyoruz
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