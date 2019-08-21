Ev sahibi oldular, gözyaşlarını tutamadılar

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından, Türkiye genelinde 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Kırıkkale'de yapımı tamamlanan 39 bloktan oluşan 929 konutun hak sahipleri belli oldu. Kuraya girecek 929 konut için yaklaşık bin 473 kişi başvuru yaptı. Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonu'nda noter huzurunda düzenlenen kura çekimiyle 2+1 konutlar, 3+1 konutlar için hak sahipleri çekilişle belirlendi. İlk önce şehit aileleri ardından engelliler ve emekliler için kura çekildi. Kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşayarak gözyaşı döktü. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ev projelerinindevamı gelecek dedi.