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Ev sahibi oldular, gözyaşlarını tutamadılar

tarafından ’de yapımı tamamlanan 929 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Ev sahibi oldular, gözyaşlarını tutamadılar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından, Türkiye genelinde 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Kırıkkale'de yapımı tamamlanan 39 bloktan oluşan 929 konutun hak sahipleri belli oldu. Kuraya girecek 929 konut için yaklaşık bin 473 kişi başvuru yaptı. Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonu'nda noter huzurunda düzenlenen kura çekimiyle 2+1 konutlar, 3+1 konutlar için hak sahipleri çekilişle belirlendi. İlk önce şehit aileleri ardından engelliler ve emekliler için kura çekildi. Kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşayarak gözyaşı döktü. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ev projelerinindevamı gelecek dedi.
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Ev sahibi oldular, gözyaşlarını tutamadılar
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