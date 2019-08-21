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İş vaadiyle dolandıran örgüte operasyon: 23 gözaltı

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak vatandaşları iş vaadiyle dolandıran suç örgütü operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 21.8.2019
İş vaadiyle dolandıran örgüte operasyon: 23 gözaltı
DEVLET tarafından görevlendirildiklerini, dokunulmazlıklarının olduğunu ve merkezlerine polisin bile giremeyeceğinin söylendiği öğrenilen suç örgütü gözaltına alındı. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, kentte faaliyet gösteren 'Doğu Batı Elele Birlik Teşkilatı' isimli dernek üyelerinin, devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, dernek üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Polisin yaptığı çalışma sonucu, vatandaşların 'iş, tayin, atama ve kamudan ihale aldırma' vaatleriyle dolandırıldığı belirlendi. Derneğin, devlet büyüklerinin talimatıyla kurulduğunu ve devlete ait yerlerin satışı için kendilerinin görevlendirildiğini belirten şüphelilerin, bu konuda Türkiye'de tek yetkili olduklarını, dokunulmazlıklarının bulunduğunu ve merkezlerine polisin bile giremeyeceği yönünde açıklamada bulunduğu tespit edildi. Telefon görüşmelerinde devlet büyükleri ile konuştuklarına dair imajı veren örgüt içinde kamu görevlilerinin de olduğu öğrenildi. Polisin, dün sabah saatlerinde örgütün Çankaya'daki bir plazada bulunan genel merkezine düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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İş vaadiyle dolandıran örgüte operasyon: 23 gözaltı
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