Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara’ya veda yemeği

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İstanbulEyüp İlçe Kaymakamlığına atanan Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara'ya Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin veda yemeği verdi. Yemeğe Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nde verilen veda yemeğinde konuşma yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "5 yıldır ilçemize hizmet eden Kaymakamımız İhsan Kara için bir araya geldik. Değerli Kaymakamımız İhsan Bey de Pursaklar'ın gönlünde güzel bir yer edindi" diye konuştu. Kaymakam İhsan Kara da 'Çok güzel bir hemşehri ortamı yaşadık. Ben Pursaklar'da hiç incinmedim. Sizlerin sevgisini içimde hissediyorum. Rabbim de sizleri incitmesin " dedi. Programın sonunda Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı İhsan Kara'ya hediye takdiminde bulundu.