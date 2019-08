Sincan’da rögar rezaleti

Sincan, Selçuklu Mahallesi, Hakan ve Konser sokaklarında bulunan rögar çevre sakinlerini rahatsız etti. Yağmur yağdığında rögarın taşması sonucu pis su ve atıkların yüzeye çıktığını söyleyen mahalleli Büyükşehir Belediyesi'ni defalarca aramalarına rağmen bir türlü çözüm sağlanmadığını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi bundan yaklaşık 2-3 ay önce yenileme yapacağını belirterek iki sokaktaki kanalları değiştirdi. Vatandaşlar, kanalın değiştirilmesinden sonra her yağmur yağdığında kanalın taştığını, sokakları pis suların kapladığını anlattı. Her seferinde Büyükşehir Belediyesi arandı. Ancak gelen görevliler bakıp geri döndü. Yağmur ve sonrası vatandaşların korkulu rüyası halene geldi.Pis sular yüzenden çocukların da hastalandığını ifade eden vatandaşlar kötü koku yüzünden de pencere açamaz, sokağa çıkamaz hale geldi. En çok da mahallenin çocukları şikâyetçi oldu. Çocuklar artık top oynayamadıklarını söyledi. Mahalleli sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

RÖGAR FIŞKIRIYOR

ABDURRAHMAN Yıldırım: 20 senedir burada oturuyorum. 2-3 ay önce 'Yeni kanal yapacağız' diye kanalları değiştirdiler. O günden bugüne problem var. 10 dakika yağmur yağdığında burası felç oluyor. Rögar fışkırıyor. Pislikler hep dışarı çıkıyor. Daha önce hiçbir sorun yoktu.

FARELER GEZİYOR

ZÖHRE

Çamlıtaş: 3 aydır biz bu rögar kokusunu soluyoruz. Etrafta kocaman fareler geziyor, çocuklarımız mikrop kapıyor. Bakkal önü deaynı ve çocuklarımız bakkala gidip geliyor. Evlerimizi koku sardı. ASKİ'ye haber veriyoruz gelip suyu çekip gidiyorlar. 2 aydır bunu çekiyoruz. Yetkililere sesleniyorum en sürede çaresine bakılsın. Pis su ve atıkların rögardan sokağa taşması sonucu çocuklar evlerinin önünde oynayamaz duruma geldi.

ÇOCUĞUM HASTALANDI

MURAT

Yurtseven; Esnafım. 3 yıldır burada oturuyorum. Rögardan taşan pislik yüzünden çocuğum hastalandı. Yağmur yağdığında rögar taşıyor. Burada dükkânım var. Büyükşehir Belediyesi'ni sorunu çözmüyorlar. Sadece gelip gidiyorlar. Arıyoruz yardımcı olmuyorlar. Gelip üstünden alıyorlar, başka bir şey yok. Ama her yağmur yağdığında burası patlıyor. Biri artık buraya müdahale etsin. Midemiz bulanıyor hem görüntüden hem kokudan. Dükkânımın önü peçete, bezlerle doldu. Ne varsa dükkânın önüne çıkıyor."



TOPUMUZ PİS SUYA KAÇIYOR

BERAT Buğra Topçuoğlu: 6 yıldır burada oturuyoruz. Kazıp gidiyorlar yağmur yağınca da taşıyor. Kokudan rahatsız oluyoruz. Bazen topumuz oynarken pis suya kaçıyor. Bu yüzden oynayamıyoruz.

EV SAHİBİ OLMASAM TAŞINACAĞIM

KOKUDAN kapı ve pencere açamadıklarını söyleyen Hatice Eser, "12 yıldır burada oturuyorum. Daha önce böyle şeyler yaşamıyorduk yağmur suyu birikiyordu ama sokaktan akıp gidiyordu. ASKİ geliyor hortum atıyor su azalıyor. Yağmur yağıyor yine aynı. 10 dakikalık yağışta bile büyük abdestler, kâğıtlar fırlıyor. Kokudan kapı, pencere açamıyoruz. Burayı suluyorlar toz, tamam tozda yaşayalım ama lağım bizi hasta ediyor. Ev sahibi olmasam taşınacağım. Ben bu problemin çözülmesini istiyorum" dedi.

KOKUDAN ÇOK RAHATSIZIZ

REFIKHAN

Aytekin: Belediye kazı çalışması yapıyor. Bizim oyunumuzu engelliyorlar. Kokudan çok rahatsızız. Topumuz suya girdiğinde kokuyor. Oynayamıyoruz.

YAĞMURDA RÖGAR PATLIYOR

ÂDEM Akın: Yağmur yağıyor rögar patlıyor. Top pisliğe kaçıyor. Mikrop kapıyor diye oynayamıyoruz. Annemiz babamız sokağa çıkmamıza izin vermiyorlar. Dayanamayıp çıkıyoruz