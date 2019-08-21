Üçüzlerin hayali milli forma

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'DA yaşayan 12 yaşındaki tekvandocu üçüzler Fatma Belinay, Seyfettin Yücel ve Abdullah Ertuğrul Türkkolu, milli takımda yer alıp uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil etmek istediklerini söyledi. Yaklaşık 1.5 yıl önce tekvando yapmaya başlayan üçüzler Ankara'daki özel bir spor salonunda Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Üç kardeş duygularını şöyle dile getirdi: Fatma Belinay: "Hedefimiz müsabakalara girdiğimizde şampiyon olup, milli takıma girmek. Sonra da uluslararası şampiyonalarda şampiyon olup bayrağımızı göklerde dalgalandırmak. Üçümüz de başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız." Seyfettin Yücel: "Bizim evde konuşmalarımız hep tekvando üzerine. Mesela biz evde birbirimiz ile dokunmatik müsabakalar yapıyoruz. Evde de birbirimizi motive ediyoruz." Abdullah Ertuğrul: "Babam önceden boks yapıyormuş bizi spora o yönlendirdi. Biz de iyi bir sporcu olup, ülkemizi temsil etmek istiyoruz."