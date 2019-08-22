3.4 büyüklüğünde deprem

BUGÜN NELER OLDU

7.70 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yakın çevreden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmedi. Kahramankazan'da meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, deprem sonrasında evlerinden çıkan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremin merkez üssü Kahramankazan'ın Güvenç Mahallesi olarak belirlendi. Deprem yalnızca Kahramankazan'da değil Ankara'nın değişik ilçelerinde de hissedildi. Deprem sonrası birçok vatandaş kendilerini evlerinin dışına attı. Vatandaşlar burada bir süre depremin yarattığı korkunun geçmesini bekledi.Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, deprem sonrasında evlerinden çıkan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Oğuz, burada vatandaşlara bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarak, her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Başkan Oğuz yaşanan depremin ilçe halkını korkuttuğunu belirterek, "Allaha şükürler olsun herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı, herhangi bir yıkım olmadı. Biz de deprem sonrası sokaklara çıkarak vatandaşların yanında olduk, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduk, tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.