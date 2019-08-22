A.Gücü’nde gündem Kayseri

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de, cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Aykan Atik yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Hafif sakatlığı bulunan Alihan Kubalas tedbir amaçlı dinlendirildi. Teknik direktör Aykan Atik, antrenman öncesinde orta sahada futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 2 top kapmaca oynayanDar alanda 3 grup halinde maç oynayan başkent ekibi futbolcuları, hafif koşuyla antrenmanı bitirdi.