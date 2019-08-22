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Halk Ekmek Genel Müdürü istifa etti

Halk Ekmek Genel Müdürü istifa ettiğini açıkladı

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Halk Ekmek Genel Müdürü istifa etti
ANKARA Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa etiğini açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman görevini bıraktı. İstifası ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sarıduman, "Ankara Halk Ekmek Genel Müdürlüğü görevimden bugün (önceki gün) itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma 'varsa' hakkımı helal ediyor, kendilerinden de helal etmelerini
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Halk Ekmek Genel Müdürü istifa etti
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