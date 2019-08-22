Keçiören’de organik tarıma destek

BUGÜN NELER OLDU

'KEÇIÖREN, Ankara`nın doğal ürünler üretim ve satış merkezi olacak' vaadi için kolları sıvayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla saha gezileri başladı. Keçiören Belediyesi'nin girişimleriyle organik tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ve daha iyi şartlarda tarım ve hayvancılık yapılması için Bağlum Bölgesi Kösrelik, Güzelyurt, Çalseki, Sarıbeyler mahallerinde ön incelemeler yapıldı. Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut'un da katıldığı saha gezilerinde her köydeki muhtar ve çiftçilerle istişare içinde olunurken, planlamalar ve hedefler de paylaşıldı. İnceleme gezilerinde projenin ilerleyen günlerde eğitim ayağının da başlayacağı bilgisi verilirken, tarım ve kırsal kalkınmanın desteklerine dair bilgilendirmeler de yapıldı.