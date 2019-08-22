Başkan, “Sorunları yerinde dinliyoruz”

BUGÜN NELER OLDU

BAŞKAN Süleyman Acar ekibiyle birlikte Mahkemeagacin, Doymuşören, Saraycık, Karacaören, Sazak ve Çakal mahallelerinde ziyaretlerine bir yenisini ekledi. Mahalle sakinlerini, mahallelerine giderek yerinde dinleyen Başkan Acar, "Mahalle ziyaretlerimizde, mahalle sakinlerimizin sorunlarını yerinde dinliyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Elimizden geldiğince biz vatandaşımızın ayağına giderek halini hatırını soruyor, birer çaylarını içerek çözümleyebileceğimiz sorunlarını hızlı bir şekilde çözüyoruz. Vatandaşımızın , mahallelerimizin bir sorunu varsa kendimiz gidip yerinde araştırıyor ve çözüme ulaştırarak daha mutlu, daha yaşanılır bir Kızılcahamam temelini atıyoruz. Benim ilçemde yaşayan herkes mutlu ve yaşadığı kentte, mahallede huzurlu olmalı" dedi. Acar'ın ziyarette bulunduğu mahalle sakinleri ise her bayram arefesi mezarlık temizliğinin yapılmadığını ve sıkıntı çektiklerini ifade etti. Acar seçildikten sonra mahallelerinde temizlik çalışmalarının başladığını, bu ziyaretlerin öneminin burada öne çıktığını belirterek hem çalışmaları için hem de bu ziyaretlerden çok memnun kaldıklarını ve kendilerine değer veren bir belediye başkanına sahip oldukları için kendilerini şanslı hissettiklerini söylediler.