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Mamak’ta yaz akşamları bambaşka

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Mamak’ta yaz akşamları bambaşka
YAZ Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması etkinliği Mamaklıları Gülveren Kapalı Pazar Alanı'nda bir araya getirdi. Mamak Belediyesi'nin düzenlendiği ve ilçe sakinlerinden büyük ilgi gören etkinlikte, vatandaşlar hem gösterilerle doyasıya eğlendi hem de açık hava sinemasının keyfini çıkardı. Etkinliğe Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler ile herkesin birlik ve beraberlik içinde bir akşam geçirdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcı Mehmet Düğmeci, "Mamak'ta bambaşka bir yaz yaşanıyor. Bir yandan yaz sineması ile nostaljiyi tekrar canlandırıyor bir yandan ise çocuklarımız için düzenlendiğimiz gösterilerle onların eğlenceli dakikalar geçirmelerini sağlıyoruz" dedi. Etkinlik sonunda iki kişiye bisiklet hediye edildi.
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Mamak’ta yaz akşamları bambaşka
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