Polis eliyle kazazede köpeğe su verdi

BUGÜN NELER OLDU

KAZA, Kırıkkale-Çorum karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Bolat (58) idaresindeki otomobil, Hurşit Tandemir'in kullandığı otomobil ile çarpışması sonucu takla atarak su kanalına devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve Kırıkkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Bolat ile eşi Ayla Bolat'ı (60) otomobildeki sıkıştığı yerden kurtararak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza esnasında otomobilden su kanalına fırlayan köpeğe, polis ekipleri sahip çıktı. Polisler, kazazede köpeği güvenli bir yere alarak elleriyle su verip sakinleştirmeye çalıştı. Kazazede köpek, yoldan durdurulan bir kamyonet ile veterinere götürülüp sağlık kontrolleri yaptırıldı. Daha sonra Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü'ne götürülerek koruma altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.