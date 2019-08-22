Polis servis aracı yolcu otobüsüne çarptı

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KAZA, Çankaya'da meydana geldi. Ayrancı Mahallesi'ndeki Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarını taşıyan otobüs, Dikmen Caddesi üzerinde aynı istikamete seyreden Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle, polis memurlarını taşıyan otobüsün sürücüsü ile 3 polis ve arka camları parçalanan yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Polis, çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri de yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.