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Rögar kapakları yenileniyor

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Rögar kapakları yenileniyor
ASKİ Genel Müdürlüğü, başkentin bulvar, cadde ve sokaklarında bulunan kanalizasyon baca kapaklarını (rögar) yeni tasarım rögar kapaklarıyla değiştirmeye başladı. Standart üstü yük ve çevresel etkenlerle kırılan, yerinden çıkan, ekonomik ömrünü tamamlayan, yağmur suyundanetkilenen ya da çalınmış baca kapakları, trafik yüküne daha da dayanıklı yeni tasarım kapaklarla değiştiriliyor. Hasarlı veya çalınan rögar kapakları nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında can ve mal kayıplarının yaşandığına dikkat çeken ASKİ yetkilileri, bu durumun ASKİ'yi maddi ve manevi yükümlük altına soktuğunu hatta kurum personelini de hukuken mağdur ettiğini ifade ettiler.
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Rögar kapakları yenileniyor
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