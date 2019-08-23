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20 milyon liralık vurgun yapmışlar

Giriş Tarihi: 23.8.2019
20 milyon liralık vurgun yapmışlar
BAŞKENTTE devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak "iş, ihale, tayin ve atama gibi konularda yardımcı olma" vaatleriyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen organize suç örgütünün 20 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Doğu Batı Elele Birlik Teşkilatı" adlı derneğin yönetimindeki bazı kişilerin, çok sayıda kişiyi dolandırdığı şikayetleri üzerine çalışma başlatmıştı. 26 şüpheli gözaltına alındı, firariler ise aranıyor.
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20 milyon liralık vurgun yapmışlar
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