85 ekip 620 polis uygulama yaptı

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İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 85 ekip ve 629 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Çevik kuvvet ve özel harekât ekiplerinin de yer aldığı uygulamada, 72 kontrol, 17 sabit yol uygulama, 9 park ve umuma açık yer noktası ile 6 ev arandı. Ekiplerce 3 bin 384 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, 5'i arandığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı, bir kişiye 5 bin 242 lira idari para cezası uygulandı. Trafik ekiplerince kontrol edilen 949 araç sürücüsünden 36'sına eksiklik ve kusurları bulunduğundan dolayı 22 bin 329 lira cezai işlem uygulandı, 6 araç trafikten men edildi.