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85 ekip 620 polis uygulama yaptı

Giriş Tarihi: 23.8.2019
85 ekip 620 polis uygulama yaptı
ALTINDAĞ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 85 ekip ve 629 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Çevik kuvvet ve özel harekât ekiplerinin de yer aldığı uygulamada, 72 kontrol, 17 sabit yol uygulama, 9 park ve umuma açık yer noktası ile 6 ev arandı. Ekiplerce 3 bin 384 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, 5'i arandığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı, bir kişiye 5 bin 242 lira idari para cezası uygulandı. Trafik ekiplerince kontrol edilen 949 araç sürücüsünden 36'sına eksiklik ve kusurları bulunduğundan dolayı 22 bin 329 lira cezai işlem uygulandı, 6 araç trafikten men edildi.
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85 ekip 620 polis uygulama yaptı
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