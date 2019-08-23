Başkan Oğuz muhtarlarla beyin fırtınasında

BUGÜN NELER OLDU

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, muhtarlarla Kumpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışma yemeğinde buluştu. Başkan Oğuz yemekte, göreve geldiği yaklaşık beş aylık süreç içerisinde mahallelerde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda yapılan çalışmaları ayrıntılı olarak anlatan Oğuz, muhtarlardan gelen talep ve önerileri dinleyerek notlar aldı. Başkan Oğuz, bunun ardından muhtarlarla önümüzdeki süreçte mahallelerde yapılacak çalışmalara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Kahramankazan'ın mahallelerine gelen talepler doğrultusunda yaklaşık beş aylık süreç içerisinde 600 bin TL'lik yatırım yaptıklarının altını çizen Başkan Oğuz, "Muhtarlarımız vatandaşa hizmet noktasında vatandaşa dokunan ve temas eden ilk elimizdir. Onlarla birlikte omuz omuza, el ele çalışarak vatandaşımıza, ilçemize hizmet edeceğiz" diye konuştu.