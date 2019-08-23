Dolandırıcılık yapıp villa almışlar

Şüphelı Ş.K., çocuğunun okulundaki veliler ve öğretmenler arasından seçtiği insanlara evlerinde veya eşlerinde büyü olduğunu, bu büyünün safran otuyla yakılıp kaldırılabileceğini, bu otun da çok pahalı olduğunu söyledi. Bu söylemlerle onları kandırarak mağdurlardan 2 Kg civarında altın ve 350 bin lira nakit para alarak dolandırdıkları ortaya çıkarıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şüphelilerin seçtikleri mağdurları bir kez dolandırmakla kalmayıp var olan büyünün ailelerindeki diğer bireylere de bulaştığını bahane etmek suretiyle birçok kez dini duygularını suiistimal ettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerden karı koca olan A.K ve Ş.K. isimli şahısların aynı mağduru tekrar arayarak yine aynı bahanelerle para istemesinin ardından harekete geçen polis, şüphelileri sahte para ve altınlarla dolu poşeti mağdurdan aldıkları sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yapılan ev ve araç aramalarında çok sayıda ziynet eşyası ve piyasa değeri yüksek saatler ele geçirildi.

MAĞDURLARLA DALGA GEÇTİLER

Şüphelilerin mağdurlardan elde ettikleri paralarla villa yaptırdıkları, pırlantalar alarak lüks araçlara binip gezdikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin kendi aralarında ki konuşmalarda mağdurları dolandırdıktan sonra ''Seninde nefesin baya kuvvetliymiş" diyerek kahkahalarla kendi aralarında konuştukları öğrenildi. Olayda suçüstü yakalanan şüphelilerin bu olayda yalnız olmadıklarını ve başka bir büyücüyle beraber çalıştıklarını polis ekiplerine itiraf etmesiyle birlikte şüpheli E.Ö. de ikametinde yakalandı. Olayla ilgili olarak mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K. tutuklanırken diğer şüpheliler E.Ö ve A.K adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.