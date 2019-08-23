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Mamak’ta kültür gezileri başlıyor

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Mamak’ta kültür gezileri başlıyor
Gezıye katılmaya hak kazananlar, Mamak Belediyesi Saimekadın Amfi Tiyatro'da düzenlenen kura çekimi ile belirlendi. Eylül ayının sonuna kadar düzenlenecek Konya Kültür Gezisi tamamı kadınlardan olmak üzere toplamda 13 kafile ve 90 kişilik gruplardan oluşacak. Yüksek hızlı tren ile seyahat keyfi de yaşayacak olan talihliler, Konya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görme fırsatı yakalayacak. Mamaklı hanımlara ülkenin farklı bir coğrafyasında kültürümüze ve tarihimize ait yerleri ziyaret etme imkanı sunduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Bu tür etkinlikler ile hem kültürel değerlerimizi koruyoruz hem de buralarda öğrenilen her şeyi bir sonraki kuşaklara aktarma olanağı sağlıyoruz" dedi.
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Mamak’ta kültür gezileri başlıyor
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