Okula uyum sürecine dikkat!

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Aydın Okulları rehberlik uzmanları, çocukların okula uyum süreci için bazı önerilerde bulundu. PDR uzmanları, okula uyum kavramı denince sadece eğitim hayatına yeni başlayan okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin düşünüldüğünü, oysa ilkokulda ara sınıflardaki öğrencilerin, hatta ortaokul ve lise öğrencilerinin de benzer sorunlar yaşayabildiğini belirtti. Her öğrencinin bu anlamda aile tarafından gözlemlenmesini ve ihtiyaç duyduğunda okuldan destek alınması gerektiğini ifade eden uzmanlar, "Okul öncesi ve 1. sınıf gibi küçük yaş gruplarında karın ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi gibi psikosomatik belirtilerle kendini gösteren uyum sorunu, daha büyük yaş gruplarında şiddet eğilimi, isyankârlık, umursamazlık gibi olumsuz disiplin davranışlarıyla karşımıza çıkmaktadır" dedi. Uzmanlar, "Uyum sürecini güçleştiren bazı tetikleyiciler vardır. Öğrenilmiş kaygı, çocuğun yakın zamanda aile yaşamında bir değişiklik yaşaması ya da okul ile duygusal bağ kuramamış olması uyum sürecini zorlaştıran etmenlerdir. Bu süreçte ailenin okulla yakın bir iletişim ve iş birliği içinde olması, çocuğun okula uyum sorunlarının ortadan kaldırılmasını kolaylaştıracaktır" dedi.