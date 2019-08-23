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Orçun artık ’ta

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Orçun artık halkbank’ta
VOLEYBOL Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, 1,95 metre boyundaki, 1992 doğumlu milli pasör Orçun Ergün'ü transfer etti. Voleybola Beşiktaş'ta başlayan Orçun son olarak Arhavi Belediyespor takımının formasını giydi. Transferiyle ilgili düşüncelerini açıklayan Orçun, tarihi başarılarla dolu Halkbank için oynayacak olmanın kendisine onur verdiğini dile getirerek, "Halkbank yarıştığı her kulvarda zirveye taliptir. Sezon yeni bir macera ve bu maceranın sonunda mutlu olmak için hep birlikte elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Ben de hedefleri yakalama mücadelemizde takımıma yardımcı olacağım."
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Orçun artık halkbank’ta
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