Türkiye’nin 71 yıllık kültürel hafızası

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren, toplam bin 350 kişi kapasiteli 9 okuma salonu bulanan Milli Kütüphane, yılda 700 bin kullanıcıyı ağırlıyor. Türkiye'nin kültürel varlığıyla bilgi birikimini oluşturan her bir eserden bir nüshanın gönderildiği Milli Kütüphane, ülkedeki 6 derleme kütüphanenin en kapsamlısı olma özelliğini taşıyor. 16 Ağustos 1948'de hizmet vermeye başlayan Milli Kütüphane'nin koleksiyonu, bugün kitap dışı materyaller, mikrofilmler, elektronik materyaller ve elektronik veri tabanları aracılığıyla sunulan belgeyle 14 milyon 891 bin 830'a ulaşıyor. Milli Kütüphane, 1983'te taşındığı Bahçelievler'deki binasında hizmet vermeye devam ediyor. Öte yandan "https://www. mkutup.gov.tr" adresinden katalog taraması, elektronik veri tabanına erişim, kitap ayırtma, dijital kütüphane sistemine ulaşma imkanı sunuluyor, kullanıcı salonlarının anlık doluluk oranları ile Türkiye bibliyografyası görülebiliyor.

ENGELLILER UNUTULMADI

Görme engelli üyeler için gönüllü okurlarca seslendirilen yaklaşık 5 bin sesli kitap da Milli Kütüphane'nin arşivinde bulunuyor. Bunlara internet ortamından ulaşabildiği gibi isteyen görme engellilere sesli kitaplar DVD'lere yüklenerek ücretsiz de gönderiliyor. Görme engeliler için kitap seslendirmek amacıyla 2012'de başvuru yaptığını ve sesli kitapların kaydı için kütüphanede kurulan 11 stüdyodan birinde kitap seslendirdiğini söyleyen Talı, haftada iki kez öğleden sonraları Milli Kütüphane'ye geldiğini, 7 yılda toplam 20 kitaba ses verdiğini belirtti. Milli Kütüphane'nin farklı okuma salonlarında çalışan öğrencilerden Ömer Faruk Kaygusuz, 24 saat hizmet verilmesinin öğrenciler açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Resmi tatillerde buranın kapalı olması bizi üzüyor. Ankara'nın en büyük kütüphanesi olarak tatillerde buranın kapanmamasını isterim" diye konuştu.



MEHSA TEZİ İÇİN KÜTÜPHANEDE

GAZI Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Mehsa Sabuncu, milli kütüphaneye sıklıkla geldiğini, tez aşamasında olduğu için buradaki birçok kaynaktan özellikle de makalelerden yararlandığını kaydetti. Kırgız Hüseyin Mamasaliyev ise Eylül'de düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Sınavı'na çalışmak için Milli Kütüphaneden yararlandığını söyledi. İstenilen saate kadar çalışabilmenin kendileri için büyük avantaj olduğuna işaret eden Mamasaliyev, "Öğrenciler için çok güzel tasarlanmış. Gayet memnunum" ifadelerini kullandı.