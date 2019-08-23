Voleybolun kalbı başkentte atacak

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nın de ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.Maçlar, başkent Ankara'nın yanı sıra Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Slovakya'nın başkenti Bratislava ve Polonya'nın Lodz kentinde oynanacak. Takım sayısının 16'dan 24'e yükseltildiği turnuvada, gruplarını ilk 4 içinde tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Bu turdan itibaren ise tüm müsabakalar, tek maç eleme usulü devam edecek.Dünyaca ünlü İtalyan teknik adam Guidetti'nin başantrenörlüğünü üstlendiği A Milli Takımımız, A Grubu'nda son Avrupa şampiyonu Sırbistan'ın yanı sıra, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve Finlandiya'yla karşılaşacak.