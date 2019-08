At üstünde doğuma gitti

Hakan(39) ve Saime Yaylacı(29) çifti 3 yıl önce hayatlarını birleştirdiler. Evli çiftin hayvan sevgisi hiç bitmedi. Aydınlıkevler'de yaşayan Yaylacı çifti düşündü ve doğuma önce deve ile gitmeye karar verdi. Arkadaşının çiftliğinden at arabası ile yola çıkan Hakan Yaylacı, eşini önce Balgat'ta ki doktoruna götürdü. Kontrollerden sonra ata binen Saime Yaylacı, doğumunu gerçekleştireceği hastaneye at üstünde gitti. 17 Ağustos Cumartesi günü Saime Yaylacı Ege adında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Hakan Yaylacı, çok mutlu olduklarını ve, hayallerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hayvanları çok seviyoruz. At sevgisi eskiden beri vardı. Deve ile gitmeyi planlamıştık ama sarsar ve ağrısı olur diye vazgeçtik. Hafta sonları çiftliğe gittiğimizde bindiğimiz at, arkadaşımızın atıydı. At mevzusunu eşim ile bir gün önce paylaştım, önce karşı çıktı. Sonra doktora sorduk o da onay verdi. Bir değişiklik olsun dedik, güzel oldu" dedi.

HASTANEDEKILER ŞOK OLDU

Hastane personelinin şaşırdığını söyleyen Yaylacı, "Hastanenin önüne geldiğimizde herkesin elinde telefon vardı. Fotoğraf ve video çektiler. Gelene kadar insanların şaşkın bakışlarıyla karşılaştık. Alkışladılar, ıslık çaldılar. Çevrede gören herkes videoya aldı. Hastane personeli de şaşırdı. Hatta hemşirenin biri hayatında at görmediğini söyledi. Güzeldi, eğlenceli oldu. Hanım korkmadıktan sonra bizlik bir şey yok, biz atın altındayız. Tepse onu teperdi. Riski göze aldık. İkinci çocuk olursa ve doktorumuz izin verirse bu sefer deveyi düşünüyoruz. Önce deveyi düşündük. Doktorumuz bir şey olursa deveye çıkamayız diye izin vermedi" ifadelerini kullandı



CESARETLİ HANIMLAR DENESİN

Çok güzel bir duyguydu diyen Saime Yaylacı, "Eşim bana böyle bir şey söylediğinde şaka yapıyor sandım. Baktım baya baya ciddi. Sonra düşündüm. Hoşuma gitti. Benim için güzeldi, farklı bir deneyimdi. Rahattım, korkmadım. Çocuk ve benim için riskli bir durum yoktu. Atta çok sakindi. Sanki hamile olduğumu biliyor gibiydi. Deve eğilebildiğinden daha kolay olurdu benim için ama çok sarstığı için tercih etmedim. Eşimin Ege'ye olan hayranlığından ismini Ege koyduk. Cesaretli hanımlar denesin" dedi.