Başkent derbiye kilitlendi

Geçen sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak bu sezon TFF 1. Ligi'ne adını yazdıran Keçiörengücü ile Ankara'nın diğer bir temsilcisi Osmanlıspor, ligin ikinci haftasında bugün Başkent derbisinde karşı karşıya gelecek. Keçiören Aktepe Stadı'ndaki müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşmada Hakan Ceylan düdük çalacak. Keçiörengücü, ilk maçında deplasmanda Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalırken Osmanlıspor ise sahasında Bolu'yu 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.



YENIÇERILER İDMANDA ÖZEL ŞUT ÇALIŞTI

KEÇIÖREN Aktepe Stadı'nda Keçiörengücü'ne konuk olacak Osmanlıspor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki haftanın son antrenmanı 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Başkent ekibi, 1 saat 45 dakika düren idmanda bir süre özel olarak çalıştı. Mor-sarılılar, koordinasyona ve çabukluğa dayalı oyunla devam eden antrenmanda daha sonra uzun-kısa pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise şut organizasyonlarında bulunan oyuncular, tam sahada oynanan taktik ağırlıklı maçla antrenmanı sonlandırdı. Tedavisi devam eden Tugay Kacar, fitness salonunda bireysel antrenman yaptıktan sonra antrenman sahasında takımdan ayrı koşu yaptı.