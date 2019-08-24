Büyükkılıç yatırım temasları için başkentte

ZIYARETLERINE Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile başlayan Başkan Büyükkılıç, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanan Hüseyin Keskin ile görüşerek hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretinde Kayseri'de yapılması planlanan yatırımlarla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

SPORUN ŞEHRI OLSUN DIYE

Belediye Başkanı Büyükkılıç, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na geçerek Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ı ziyaret etti. Kayseri'nin spor şehri olması yönünde atılacak adımlar ve bu doğrultuda yapılacak yatırımlarla ilgili verimli bir görüşme yaptı. Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Yardımcısı Sinan Aksu'yu ziyaret etti. Görüşmede, Kayseri öğrenci yurtlarında önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ardından PTT Genel Müdürlüğü'ne geçti. Başkan Büyükkılıç, PTT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik ile bir süre görüştü. Büyükkılıç, Ankara'daki temaslarını 64. ve 65. Hükümetler döneminde Maliye Bakanlığı yapan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ı ziyaret ederek sürdürdü. Büyükkılıç, ziyaret ve temaslarla yoğun geçen günün sonunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu ve Kayserili bazı iş adamlarıyla akşam yemeğinde buluşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de yapacakları bazı yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.