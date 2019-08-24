Dolandırmaya çalıştılar, gazeteciye yakalandılar

BUGÜN NELER OLDU

dolandırmaya çalışan telefon çetesi baltayı sert taşa vurdu. +90-212- 918-02-18 numarası üzerinden "Yaptığınız internet alışverişleri sayesinde telefon kazandınız,w Bilgi: 0212-945-95-85 arayın" mesajını gönderen dolandırıcılar, işlemlerini kurumsal bir firma adı altında gerçekleştirdi. Durumu fark eden muhabir ise o anları kayda aldı. Muhabirin telefonda sorduğu sorular ile sıkıştırdığı dolandırıcılar, sorulara cevap vermeyerek telefonu kapattı. En son yapılan telefon aramasında ise dolandırıcı suçunu itiraf etti.