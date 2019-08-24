Editörlerden altın değerinde tavsiyeler

BUGÜN NELER OLDU

YazardanDirekt Yayınevi'nin editör ekibi, kendilerine kitap yazmak isteyenlere ışık tutacak önerilerde bulundu. Yazmak istediğiniz türün kitaplarına öncelik verin ve bol bol o türde kitaplar okuyun. Editörlere göre yapılan en büyük yanlışlardan biri, tasarı sürecinin es geçilmesi ya da kısa tutulması. Bu nedenle notlar alın, akışı belirleyin; aklınızda hep tasarınız olsun! Zaman konusunda ise yapılabileceklerin en önemlisi dengeyi kurmaktır diyen editörler yazma konusunda acele etmemek ve aynı zamanda asla ertelememek gerektiğini vurguluyor. Yazıklarınızla ilgili sağlıklı geri bildirim almak amacıyla bu yolculukta sizinle birlikte yürümesi için bir editörle çalışmayı ihmal etmeme konusunda uyaran editörler, " Kişisel editörünüz adeta kitap terapistiniz gibi süreç boyunca neredeyse her konuda size eşlik edecek, sizi yüreklendirecek ve yolunuzdan sapmamanız için gerekli tüm desteği verecektir" dedi.