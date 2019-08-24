Faslı milli damat

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eğitimi almak için geldiği ülkemizde 22 yıldır yaşayan Fas asıllı Abdüllatif Faslı, şimdi özel bir hastanede başhekim yardımcılığı görevini yapıyor ve aynı zamanda bir Türk ile evli. Faslı, ülkesinde liseyi bitirdikten sonra tıp eğitimi için yurt dışındaki alternatifler arasından Türkiye'yi seçtiğini, 2007 yılında Erzurumlu bir Türk ile evlendiğini ve bu evlilikten üç çocuk sahibi olduğunu söyledi. 2008 yılında Türk vatandaşlığına geçen Faslı, 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Bölümünden ise uzmanlığını aldı. Abdüllatif Faslı, Türk milleti sıcakkanlı insanlar olduğu için yabancı hissetmek çok zor diyerek, "Yabancı kelimesi zor geliyor. Biz kendimizi misafir olarak adlandırıyoruz. Vatan sevgisi gerçekten vazgeçilmez Türkiye'de. Nerelisin diye sorulunca 'Dadaşım' diyorum ama genelde 'milli damat' olarak kendimi adlandırıyorum" ifadelerini kulllandı. Türk insanının yardımseverliğine değinen Faslı, Türkiye'de yaşadığı dönem içerisinde tanıştığı kişilerden devamlı yardım gördüğünü belirtti.