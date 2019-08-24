Halkbank’tan smaçör takviyesi

BUGÜN NELER OLDU

VOLEYBOL Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Moldova Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Bahov'un daha önce de Türkiye'de çeşitli kulüplerde forma giydiği bildirildi. Türkiye'de İnegöl Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş ve Tokat Belediye Plevne'de forma giyen Moldovalı smaçör, Halkbank transferiyle hayatında yeni bir sayfa açıldığını ifade etti ve şunları kaydetti:Dolayısıyla ben nereye geldiğimi iyi biliyorum. Sorumluluğumun farkındayım.Önümüzde üç kulvar ve üç kupa var. Biz kulüp karakteri olarak hepsine talibiz. Ben de elimden geleni yaparak tarihin bu sezonki sayfasına katkı sunmak istiyorum."