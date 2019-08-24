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Keçiören coşkusuna hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Keçiören 30 Ağustos coşkusuna hazırlanıyor
30 AĞUSTOS'UN 97. yıl dönümü için kolları sıvayan Keçiören Belediyesi, zafer coşkusunu Keçiören'de yaşatmak için hazırlıklarını son hızla sürdürüyor. Zafer Bayramı kutlaması ise Fatih Stadı'nda düzenlenecek. Mehteran dinletisi ile başlayacak zafer şöleni programında Seymen Alayı da bir gösteri sergileyecek. Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin ile Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın sahne alacağı programda havai fişek gösterisi ile coşku doruğa çıkacak. Programda zafer coşkusunu yaşayacaklarını vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "30 Ağustos 1922, istiklal mücadelemizi zaferle tamamladığımız tarihtir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi.
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Keçiören 30 Ağustos coşkusuna hazırlanıyor
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