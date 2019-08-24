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Pazar yeri kavgası: 5 yaralı 14 gözaltı

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Pazar yeri kavgası: 5 yaralı 14 gözaltı
YENIMAHALLE ilçesinde Abdurrahman Oğultürk pazar yerinde pazarcılar arasında yer fazlalığı yüzünden kavga çıktı. Pompalı bir silah ve demir sopaların kullanıldığı kavgaya diğer pazarcılar da dahil olurken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayın büyümesi üzerine Çevik Kuvvet ekipleri de bölgeye sevk edildi. Kavga kontrol altına alınırken, 5 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 14 kişiyi de gözaltına aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis pazar yerinde tedbir aldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Pazar yeri kavgası: 5 yaralı 14 gözaltı
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