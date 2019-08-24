Spor kulüplerinden vahşete büyük tepki

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'deki temsilcileri MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve TFF 1. Lig'de mücadele eden Keçiörengücü ile Osmanlıspor takımları, eski eşi tarafından çocuğu önünde boğazı bıçaklanarak vahşice öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmadı. Kulüpler tepkilerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile gösterdi. Takımlar şu paylaşımları yaptı: "Bu vahşeti unutmayacağız. Unutturmayacağız!" "Kadın cinayetleri son bulsun! Alışmayacağız", "Kadın cinayetleri karşısında sessiz kalmayacağız", "Yaşanan bu vahşeti kınıyor; kadın cinayetlerinin son bulmasını diliyoruz!"