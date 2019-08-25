Başkent’te trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı

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Sincan Ahi Mesut Bulvarı üzerinde bulunan Sincan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen kazada Muzaffer Ünlü idaresindeki 06 HC 6174 plakalı kamyon, bulvar üzerinde arızalandı. Kamyonu yol kenarına park eden sürücü Muzaffer Ünlü ve oğlu, arızayı tespit etmek için kamyonu kontrol etmeye çalıştı. Bu sırada Alper Benli (21) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetti ve önce Lisesi'nin duvarına daha sonra ise park halindeki kamyona çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle Alper Benli ve Yasin Kılıç (10) ağır yaralanırken, otomobilde bulunan diğer yolculardan Serhat Doğan, Emrah Efe Kılıç ve iki araç arasında sıkışan kamyon sürücüsü Muzaffer Ünlü ile oğlu ise hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından çevredeki hastanelere sevk edilirken Alper Benli ile Yasin Kılıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü'nün ise durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.